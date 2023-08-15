BBG 02 Melih bir değişti, pir değişti! Son hali ağızları açık bıraktı! Meğer o filmlerde... 2000'li yıllara damga vuran Biri Bizi Gözetliyor reality programında birinci olan 02 Melih, yıllar sonra ortaya çıktı. Melih Değirmenci son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Meğer o filmlerde de rol almış...

ensonhaber.com 2000'li yılların eğlenceli ve merakla izlenen reality programlarından biri olan Biri Bizi Gözetliyor, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen BBG, yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor. Programın birincisi olan 02 Melih, uzun yıllar sonra tekrar ortaya çıktı ve görünüşüyle herkesi şaşkına çevirdi. Melih Değirmenci, o dönem yarışma ile elde ettiği şöhretle uzun süre adından söz ettirmişti. Değişimiyle yeniden gündeme geldi. Gören inanamıyor BBG’nin unutulmaz ismi Melih Değirmenci yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Eski halinden eser kalmamış… Şimdilerde 42 yaşında olan Melih Değirmenci, yarışmadan sonra oyunculuğa merak sarmış. Birçok filmde de rol almış. Yarışmadan sonra oyuncu olan Melih Değirmenci, Büyü 2, Körlük, Sabahlar Olmasın, Corontina-19 gibi filmlerde rol aldı.