Bedia Akartürk kimdir? Demet ve Alişan konuğu Bedia Akartürk'ün biyografisi..

Türk halk musikisinin usta ismi Bedia Akartürk, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Seyirciler, Bedia Akartürk'ün biyografisine dair araştırma yapıyor. İşte merak edilenler..

Sesi ve türküleriyle Türk halk müziğinin değerli isimlerinden olan Bedia Akartürk, Demet Akalın ve Alişan'ın canlı yayın konukları arasında yer alıyor.

Hayatına ve kariyerine dair bilgiler merak konusu olan Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, evli mi? araştırılıyor.

Sanat yaşamına İzmir’in Ödemiş ilçesinde başlayan Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk, kariyeri boyunca sayısız konser vermiş ve birçok ödül almıştır.

Sanatçı Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Peki Bedia Akartürk kimdir? İşte merak edilenler..

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Akartürk, Türk Halk Müziği'nin usta sanatçılarındandır. Bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Akartürk, tek çocuk olması nedeniyle evlense de babasının soyismini hiç değiştirmemiştir. Akartürk, müzik hayatına doğup büyüdüğü Ödemiş ilçesinde başlamıştır.

Arından yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlamış ve 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'na transfer olmuştur.

Usta ses, sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ederek buradan emekli olmuştur. özellikle o dönemde şansı yaver giden sanatçı, Paris Olympia'da konser vererek Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız albüme imza atmıştır. Sesi ve kendine has tavırlarıyla tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan şarkıcı, 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür. Akartürk, sanat hayatı boyunca projelerine ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif şekilde devam etmiştir.

BEDİA AKARTÜRK EVLİ Mİ?

Bedia Akartürk, 1960 yılında Atilla Seller ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliğinden Nihan Seller adında bir kızı vardır. Ancak Aktürk'ün çok sevdiği eşi 2007 senesinde hayatını kaybetti. Usta şarkıcı da bir daha hiç evlilik yapmamıştır.

BEDİA AKARTÜRK ALBÜMLERİ