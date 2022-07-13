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- Behzat Ç.'ye sürpriz transfer! O isim kadroya dahil edildi!
Behzat Ç.'ye sürpriz transfer! O isim kadroya dahil edildi!
Sevilen dizi Behzat Ç'nin yeni serisinde oynayacak bir oyuncu daha belli oldu.İşte dizinin kadrosuna dahil olan o oyuncu..
- 13.07.2022 - 15:54
- Güncelleme : 13.07.2022 - 15:54
BluTV ekranlarında yayınlanacak olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi isimli dizinin kadrosuna yeni bir isim daha eklendi.
Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Behzat Ç. dizisi yeni versiyonu ile yakında hayranlarıyla buluşacak.
Çekimleri kısa süre içerisinde başlayacak olan dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha eklendi.
Show TV'de yayınlanan Baba isimli dizide Büşra karakterini canlandıran oyuncu Özge Yağız, Behzat Ç.'nin yeni serisinde oynayacak.