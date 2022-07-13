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Behzat Ç.'ye sürpriz transfer! O isim kadroya dahil edildi!

Behzat Ç.'ye sürpriz transfer! O isim kadroya dahil edildi!

Sevilen dizi Behzat Ç'nin yeni serisinde oynayacak bir oyuncu daha belli oldu.İşte dizinin kadrosuna dahil olan o oyuncu..