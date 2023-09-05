TRT ekranlarda yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Birbirinden güzel hikayeleriyle aileleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonu, 8 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak.
Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın ardından, diziye iki yeni oyuncu da katıldı.
Bu detaylar seyircideki beklentiyi artırırken, dizinin yayınlanan fragmanı sayesinde de sezonun ilk bölümü netleşti.
Gönül Dağı zirveyi geri almaya geliyor
TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, 9 Eylül Cumartesi günü ekranda olacak. Her zamanki gününde başlayacak olan dizi, heyecanla bekleniyor.
Ayrıca kulislerde dolaşan bir iddiaya göre; Elif Hemşire karakterine hayat veren Zümre Meğreli'nin yeni sezonda olmayacağı söylendi.
Ancak ne Zümre Meğreli'den ne de Gönül Dağı dizisinden bir açıklama gelmedi...