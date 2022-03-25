Beklenen oldu, Çukur'un yıldızı Üç Kuruş'a geliyor! O isim Baybars'ın büyük oğlu 'Kılıç Hicaz' rolünü kaptı

Beklenen oldu, Çukur'un yıldızı Üç Kuruş'a geliyor! O isim Baybars'ın büyük oğlu 'Kılıç Hicaz' rolünü kaptı

Çukur dizisinde hayat verdiği Cumali karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan Necip Memili, Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Pazartesi akşamlarına damgasını vuran Ay Yapım imzalı dizi, romanların hayatını ve yaşadıklarını konu ediniyor.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran diziden özellikle Çukur dizisinin hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

ÇUKUR'UN CUMALİ'Sİ ÇINGIRAKLI'YA GELİYOR

Çukur dizisinde hayat verdiği Cumali karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Necip Memili, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncu Necip Memili, Baybars'ın gizemli büyük oğlu Kılıç Hicaz karakterine hayat verecek ve 20. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

Necip Memili’nin canlandıracağı Kılıç Hicaz karakteri, Kartal ile Efe'nin beraber verdiği mücadeleye hızlı bir giriş yapacak. Kılıç Hicaz'ın hikayede dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu...