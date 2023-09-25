Beklenmeyen veda! Masterchef All Star’da hayallerine veda eden isim… MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Kritik mücadelede beklenen performansı sergileyemeyen yarışmacı, MasterChef'e veda etti.

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TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında büyük bir ilgiyle izlenen MasterChef 2023 All Star, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimlerinin ardından gerçekleşen eleme oyunu, büyük bir heyecana sahne oldu.

Dokunulmazlık oyunlarının sonunda eleme adayı olarak Dilara, Azize, Kerem, Tanya, Sergen, Sefa ve Barbaros isimleri belirlendi.

Bu yedi yarışmacı, MasterChef'ten elenmemek için kritik bir eleme oyununa hazırlandı.

Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şeflerin liderliğinde gerçekleşen eleme oyunu sonrasında MasterChef All Star’a veda eden isim belli oldu.

TV8 izleyicileri ve MasterChef takipçileri, "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. İşte elenen yarışmacı…

MasterChef All Star'da kim elendi?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme oyununun 2. Etabında en başarılı olan yarışmacı Tanya oldu. İkinci başarılı tabağı ise Azize çıkardı. Beklenen performansı sergileyemeyen Sefa, yarışmaya veda etti.