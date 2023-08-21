Beline kadar açıkta bıraktı! Su Burcu Yazgı Coşkun'dan yeni pozlar..."Oy Asiye, Asiye..." Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, pembe elbisesiyle poz verdi.

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Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda gibi dizilerle kariyerine devam eden Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisiyle iyice ünlendi.

Henüz 19 yaşındaki Coşkun, küçük yaşlardan beri ekranda olmasının rahatlığını yaşıyor.

Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören ünlü oyuncu, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Pembeler içinde pozlandı

İtalya tatiline çıkan Su Burcu Yazgı Coşkun, Positano'da birbirinden iddialı pozlar verdi.

Sırtından beline kadar inen dekolteli pembe elbisesiyle beğeni toplayan Coşkun, takipçilerinden yorum topladı.

İşte Kardeşlerim'in Asiye'sinden cesur kareler...