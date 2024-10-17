Yağmur Dinç
16 Ekim'de düzenenlenen Victoria's Secret Fashion Show, dünya çapında yankı uyandırdı.
Victoria's Secret Melekleri'nin podyumda yer aldığı şov, 6 yıl aradan sonra düzenlendi.
Filistinli top model Bella Hadid de, defilede göz kamaştıranlar arasında yer aldı.
MELEK BELLA
Fiziği ile hayran bırakan Hadid, sahne pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
2 milyondan fazla beğeni alan ünlü model, kırmızılar içinde poz verdi.
İç çamaşırı ve kanatları ile adından söz ettiren Bella Hadid'e "İnanılmaz", "Filistin meleği", "Kusursuz güzellik", "Aşık olduk" gibi yorumlar geldi.
İşte o kareler...