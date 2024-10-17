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Bella Hadid'in Victoria's Secret pozları mest etti! "Filistin'in meleği"

Bella Hadid'in Victoria's Secret pozları mest etti! "Filistin'in meleği" Süpermodel Bella Hadid, 6 yıl sonra düzenlenen Victoria's Secret defilesinde yürüdü. Kusursuz fiziği ile göz kamaştıran modele dünya çapında beğeni ve yorum yağdı.