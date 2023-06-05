Bella Thorne'dan derin dekolteli araba pozları! Gören tutuldu... ABD'li yıldız oyuncu Bella Thorne, araba içinde verdiği göğüs dekolteli pozlarıyla gündem oldu.

1997 doğumlu ABD'li oyuncu Bella Thorne dünyanın birçok yerinden hayrana sahip ve oldukça beğeniliyor.

Disleksi ile mücadele eden güzel oyuncu, oyunculuğun yanı sıra sosyal medyada içerik üretiyor.

Kariyeri dışında cesur tercihleri ve pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Bella Thorne, yeni bir paylaşım yaptı.

Cesur Bella

Arabada poz veren Bella Thorne, derin göğüs dekoltesiyle peş peşe kareler yayınladı.

Güzelliğini gözler önüne seren Thorne, 1 milyon beğeni aldı.

Yıldız isim, paylaşımının altında "açıklamaya gerek yok" notunu düştü.