Petrol
89.75
-0.31%
Euro
18.2781
-0.28%
Dolar
18.5861
0.01%
Altın
983.85
-0.37%
Borsa
3860
0.47%
Bitcoin
362.127
-1.79%
BTXN Coin
9.24
-2.22%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    BELLİ OLDU! MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Ekim MasterChef eleme adayları..

    TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilenler..
    • 19.10.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BELLİ OLDU! MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Ekim MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

    Haftanın ilk takım oyununda şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya takımlardan 7 farklı kanepe çeşidi yapmalarını istedi.

    Mavi takım ve kırmızı takım en lezzetli kanepeleri yapmak için büyük çaba harcadı.Oyun sonrası tadım yapan şeflerin kararıyla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kim oldu?

    Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu

    Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

    BELLİ OLDU! MasterChef te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Ekim MasterChef eleme adayları.. #1

     

    Eleme adayları belli oldu

    Mavi takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Serpilay oldu. MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk eleme adayları ise Tayfun ve Gamze oldu.

    BELLİ OLDU! MasterChef te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Ekim MasterChef eleme adayları.. #2

    BELLİ OLDU! MasterChef te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Ekim MasterChef eleme adayları.. #3


    Teknoloji devi Microsoft, çalışanlarını işten çıkarıyor
    Teknoloji

    Teknoloji devi Microsoft, çalışanlarını işten çıkarıyor

    Kamuda kağıt kullanımı ortadan kaldırılacak
    Ekonomi

    Kamuda kağıt kullanımı ortadan kaldırılacak

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir