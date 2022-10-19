BELLİ OLDU! MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Ekim MasterChef eleme adayları..

BELLİ OLDU! MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Ekim MasterChef eleme adayları..

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilenler..

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

Haftanın ilk takım oyununda şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya takımlardan 7 farklı kanepe çeşidi yapmalarını istedi.

Mavi takım ve kırmızı takım en lezzetli kanepeleri yapmak için büyük çaba harcadı.Oyun sonrası tadım yapan şeflerin kararıyla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kim oldu?

Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu

Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

Eleme adayları belli oldu

Mavi takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Serpilay oldu. MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk eleme adayları ise Tayfun ve Gamze oldu.



