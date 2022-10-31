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    Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm fragmanı! ''Cana can kana kan!''

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde Cezayir'i bekleyenler..
    • 31.10.2022 - 11:19
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm fragmanı! ''Cana can kana kan!''

    ATV ekranlarının sevilen yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in yer aldığı dizi her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

    Geçtiğimiz günlerde diziye usta oyuncu Erkan Can'ın katıldığı haberi dizi hayranlarını heyecanlandırmıştı. Dizi bu hafta 7. bölümüyle ekrana gelecek.

    Ünlü oyuncu Erkan Can dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir isimli karakterin yakın dostu olan Kocacıklı Koca Ekabir karakterini canlandıracak.

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi her hafta Salı günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

    Dizinin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda usta oyuncu Erkan Can'da yer alıyor. İşte merakla beklenen yeni bölüm fragmanı..

    Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm fragmanı VİDEO


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