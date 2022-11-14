Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı! Deşifre olduğunu itiraf eden kim?

Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı! Deşifre olduğunu itiraf eden kim?

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle yarın ekranlara gelecek. İşte dizinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı..

ATV ekranlarında bu sezon başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in üstlendiği dizi başarlı oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor.

Her Salı saat 20.00'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu hafta 9. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Onur Tan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Her bölümüyle heyecan yaratan dizinin yarın ekranlara gelecek 9. bölümü yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 9. bölüm tanıtımı..

Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı VİDEO