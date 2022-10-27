Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna büyük transfer! Efsane isim diziye katıldı..

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna büyük transfer! Efsane isim diziye katıldı..

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna katılan o isim heyecan yarattı. Ünlü oyuncunun dizi ekibine katılması dizinin hayranlarını sevindirdi. İşte o isim..

ATV'nin bu sezon başlayan yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ekibine yeni bir oyuncu katılıyor. Dizi ilk 6 bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Her Salı ATV ekranlarında yayınlanan dizi önümüzdeki hafta 7. bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Pelin Akil gibi isimlerin bulunduğu diziye bomba bir transfer yapıldı.

Yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı dizinin senaristliğini ise Yusuf Reha Alp üstleniyor. Reytinglerde üst sıralara yükselen dizinin her bölümü merakla beklenmeye başladı.

Ünlü oyuncu ekibe katıldı

Ünlü oyuncu Erkan Can, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine katıldı. Erkan Can dizide Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Cezayir karakterinin yakın dostu Kocacıklı Koca Ekabir karakterini canlandıracak.

İşte Erkan Can'ın Ben Bu Cihana Sığmazam'da ilk kareleri;







