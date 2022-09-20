Ben Bu Cihana Sığmazam saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı..

ATV'nin uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil gibi isimlerin bulunduğu dizi tanıtımlarıyla büyük bir merak uyandırarak izleyiciyi heyecanlandırdı.

Yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı dizide köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Cezayir devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.

Cezayir'in hikayesinin ele alındığı dizide aksiyon, macera ve dram sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bugün saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca dizinin ilk gösteriminin yapıldığı gecede "Tüm ekip bu işle yatıp kalkıyoruz, çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.