Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi bakın kim çıktı! Duyan kulaklarına inanamıyor Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın eşi de oyuncu çıktı. Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle göz dolduran ünlü oyuncunun eşi meğer Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinin yıldızıymış. İşte Ebru Özkan'ın eşi...

Her Salı ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığamazam dizisinin yıldızı Ebru Özkan, özel hayatıyla gündeme geldi. Başrollerinde Oktar Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Leyla karakterine hayat veren Ebru Özkan, başarısıyla göz dolduruyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken 45 yaşındaki ünlü oyuncu Ebru Özkan, sosyal medyanın gündemine oturdu. 355 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor. Güzel oyuncu Ebru Özkan'ın 2016 yılında dünya evine girdiği eşi görenleri şaşkına çevirdi. 7 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Özkan, kendisi gibi oyuncu olan eşiyle pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun eşini ilk kez gören gözlerine inanamıyor. Meğer Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yıldızıymış... Eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan, meğer ünlü oyuncuyla 2016 yılından beri evliymiş. Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterini canlandıran Ertan Saban ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.