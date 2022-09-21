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    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman güzelliğiyle mest etti!

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Suna karakterini canlandıran genç oyuncu Mina Derman güzelliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu..
    • 21.09.2022 - 17:35
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman güzelliğiyle mest etti!

    ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan oyuncu Mina Derman güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Dizide başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın oynadığı rolün kızı olan Mina Derman dizide Suna karakterine hayat veriyor.

    Ben Bu Cihana Sığmazam ın Suna sı Mina Derman güzelliğiyle mest etti! #1

    Geçtiğimiz gün birinci bölümüyle izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan Mina Derman'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

    Genç oyuncu güzelliği ile takipçilerinin beğenisini topluyor.İşte Mina Derman'ın bazı instagram paylaşımları..

    Ben Bu Cihana Sığmazam ın Suna sı Mina Derman güzelliğiyle mest etti! #2

    Ben Bu Cihana Sığmazam ın Suna sı Mina Derman güzelliğiyle mest etti! #3

    Ben Bu Cihana Sığmazam ın Suna sı Mina Derman güzelliğiyle mest etti! #4

    Ben Bu Cihana Sığmazam ın Suna sı Mina Derman güzelliğiyle mest etti! #5

    Ben Bu Cihana Sığmazam ın Suna sı Mina Derman güzelliğiyle mest etti! #6


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