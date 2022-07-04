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    'Ben değerliyim' dedi, bombaladı! Merve Boluğur'un hayranlarına bir şok daha...

    Şarkıcılığa transfer olan Merve Boluğur, oyunculukla ilgili itiraflarda bulundu. İşte detaylar...
    • 04.07.2022 - 09:36
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    'Ben değerliyim' dedi, bombaladı! Merve Boluğur'un hayranlarına bir şok daha...

    Oyuncu Merve Boluğur, bir dönemin en sevilen dizileri 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol almış aldı.

    Oyunculuk kariyerindeki başarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, şu sıralar ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor.

    Boluğur, ekranlardan uzak olmasa da sosyal medyanın gündeminde kalmayı başarıyor.

    Her yaptığı paylaşımla olay yaratan Merve Boluğur, oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu.

    Boluğur'un geçtiğimiz ay çıkardığı ilk single'ı 'şşşşşştttt' ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

    Merve Boluğur, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi.

    Şarkı çıkarmanın hayali olduğunu belirten Boluğur, oyunculuk yapmayacağını söyledi.

    Boluğur'un açıklamaları şöyle:

    "Şarkı çıkarmak hayalimdi. Kendi yazdığım, kendi ürettiğim bir şarkıydı, çok içime sindi. Yeni bir şarkı yazdım ama bu sefer müziğine de el atmak istiyorum.Sözü kolay yazıyorum ama müziğini yapabilmek için biraz zamana yayacağım bu işi.

    "Ben çok değerliyim. Şu anda ekrana ayıracak zamanım yok. Ben vampir filmlerini çok seviyorum, Türkiye'de bu türde iş yok. Türk dizilerinde ise 'Aşkı Memnu'da, 'Muhteşem Yüzyıl'da falan kaldım"

    Ben değerliyim dedi, bombaladı! Merve Boluğur un hayranlarına bir şok daha... #1

    Ben değerliyim dedi, bombaladı! Merve Boluğur un hayranlarına bir şok daha... #2


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