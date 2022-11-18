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    Ben Gri dizisinin konusu nedir? Nerede yayınlanıyor? Oyuncu kadrosuyla fırtınalar estiriyor!

    Ekranların yeni dizisi Ben Gri, kısa süre önce yayınlanmaya başladı. Yeni dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. İşte detaylar...
    • 18.11.2022 - 11:16
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    Ben Gri dizisinin konusu nedir? Nerede yayınlanıyor? Oyuncu kadrosuyla fırtınalar estiriyor!

    Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Ben Gri dizisinin yönetmen koltuğunda Taylan Birederler oturuyor. Oyuncu kadrosu ise yıldızlar geçidi.

    Tanıtımın yayınlanmasının ardından büyük bir heyecan yaratan Ben Gri dizisinin bölümleri merakla bekleniyordu.

    16 Kasım tarihinde yayınlanmaya başlayan dizinin iki bölümü büyük ilgi gördü. İzlemeyenler için dizinin nerede yayınlandığı, konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu. İşte detaylar…

    Ben Gri dizisinin konusu nedir?

    Ben Gri dizisi, kızının başına gelen bir olaydan sonra hayatı değişen avukatın hikayesini konu alıyor. Kızının yaşadığı olayın intikamını almak isteyen Fuat, bu sırada esrarengiz bir mesaj alıyor. Bu mesaj Fuat'ın kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesine neden oluyor.

    Ben Gri dizisinin konusu nedir? Nerede yayınlanıyor? Oyuncu kadrosuyla fırtınalar estiriyor! #1

    Ben Gri dizisi oyuncuları

    Timuçin Esen

    Ebru Özkan

    Alican Yücesoy

    İlayda Akdoğan

    Buçe Buse Kahraman

    Mücahit Koçak

    Onur Bilge

    Selin Kahraman

    Ben Gri dizisi nerede yayınlanıyor?

    Ben Gri dizisi 16 Kasım Çarşamba günü Disney Plus Türkiye'de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

    Ben Gri dizisinin konusu nedir? Nerede yayınlanıyor? Oyuncu kadrosuyla fırtınalar estiriyor! #2


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