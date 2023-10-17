Benekli Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Benekli Ayhan'ın sağlık durumu nasıl? Isparta'da iki kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan'ın hayatı merak uyandırdı. Peki, kimdir Benekli Ayhan? İşte merak edilenleri..

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Geçtiğimiz gece bir kavgaya karışan ve öldüresiye dayak yiyen sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan hakkında aramalar hız kazandı.

Isparta'da iki kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaşanan kavga esnasında aldığı darbeler ile bayılan Ayhan Koç'tan dün geceden beri haber alınamadığı açıklanmıştı.

Ayhan Koç'un ailesinin avukatı olduğunu ifade eden Şahin Polat, Benekli Ayhan'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Sağlık durumu nasıl?

Benekli Ayhan'ın avukatı Şahin Polat dün gece yaptığı paylaşımda "Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk. Bilgisi olan +905050157258 numaralı telefondan bize ulaşabilirler." ifadelerine yer vermişti.

Avukat Şahin Polat bugün yaptığı son açıklama ile Ayhan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Polat yaptığı son paylaşımda "Benekli Ayhan Koç Ankara'da, durumu iyi arayan soran herkese çok teşekkür ediyor. Teyitsiz, doğrulanmayan bilgi paylaşılmamasını rica ediyor. Ben de herkese teşekkür ederim. Çok seveni var çok kişi aradı, ilgilendiler sağolsunlar." dedi..

Benekli Ayhan kimdir?

Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeninin gerçek ismi Ayhan Koç'tur.

2 Temmuz 1980 tarihinde dünyaya gelen Ayhan Koç aslen Sivaslıdır. Hayatını Ankara’da sürdüren Benekli Ayhan evli ve üç çocuk babasıdır.

Ankara'da servis şoförlüğü yapan Benekli Ayhan son dönemde büyük bir tanınırlık elde etti.

Koyu bir Ankaragücü taraftarı olduğu bilinen Ayhan Koç sosyal medyada çektiği videolar ile ün kazanmıştır.