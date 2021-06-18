Beni Bırakma dizisi ne zaman final yapıyor? Sevilen diziden final kararı..

Beni Bırakma dizisi ne zaman final yapıyor? Sevilen diziden final kararı..

4 sezondur ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan, entrika, aşk ve heyecanın bir arada olduğu Beni Bırakma dizisinin final yapacağı tarih belli oldu. Peki Beni Bırakma dizisi ne zaman final yapıyor?

Yönetmenliğini Gürsel Ateş'in üstlendiği, senaryosu ise Nebahat Küçükazay tarafından kaleme alınan Atv'nin gündüz kuşağı dizisi Beni Bırakma, hafta içi her gün merakla bekleniyor.

4 sezondur ekran macerasını sürdüren, entrika, aşk ve heyecanın bir arada izleyenlere sunulduğu dram türündeki dizinin final tarihi belli oldu.

Bu noktada dizinin sıkı takipçileri, final tarihi hakkında araştırmalarına başladı. "Beni Bırakma dizisi ne zaman final yapıyor?" sorusuna yanıt aranıyor.

Peki Beni Bırakma dizisi ne zaman final yapıyor? İşte Beni Bırakma final tarihi...

BENİ BIRAKMA NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Yapımcılığını Focus Film'in üstlendiği ve başrollerinde Esengül Aypek, Hazal Eylül Çelik, Gökberk Yıldırım, Edanur Gülbudak gibi isimlerin yer aldığı Beni Bırakma dizisi, 18 haziran Cuma günü yani bugün ekranlara gelecek 630. bölümüyle yayın hayatını tamamlıyor.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıplarının ardından, acı da olsa yeni bir hayata başlar… Tarık ve Meltem'in düğün gününde beklenmedik bir şey olacak ve Tarık'ın mazisinden gelen esrarengiz yabancı tüm dengeleri alt üst edecek.

Annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedebilecek midir? Yıllar süren çabalarının sonunda, aşık olduğu Tarık'la evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancı karşısında neler yapacak?