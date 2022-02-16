Beni Böyle Sev'in Reyhan'ı güzeller güzeli bir anne oldu! Son hali ve kızını görmek için tıklayın...

Beni Böyle Sev'in Reyhan'ı güzeller güzeli bir anne oldu! Son hali ve kızını görmek için tıklayın...

Beni Böyle Sev dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Burcu Altın, güzeller güzeli bir kız çocuğu annesi oldu. Son olarak Seksenler'de yer alan oyuncu, zamanının çoğunu kızı ile geçiriyor.

TRT ekranlarında yayınlanan ve Hakan Haksun tarafından oluşturulan Beni Böyle Sev dizisi, 3 sezon sürdü ve 89. bölümde final verdi.

Başrollerinde ve oyuncu kadrosunda; Alper Saldıran, Zeynep Çamcı, Burcu Altın, Bala Atabek, Umut Kurt, Eda Ece, Ozan Osmanpaşaoğlu, Mert Turak, Burcu Biricik, Yusuf Akgün, Selen Uçer, Fatih Koyunoğlu, Meral Asiltürk, Beyti Engin, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ve Zafer Algöz barındıran dizi, güzel bir aşk hikayesini konu aldı.

İki gencin birbirilerine ilk görüşte aşık olmalarını ve bu süreçte yaşadıklarını anlatan dizide Burcu Altın, Reyhan karakterine hayat verdi.

Eğlenceli ve aklı bir karışık havada aşık bir karakteri canlandıran Altın, o dönem herkesin sevdiği bir isim haline geldi.

Geçen zaman içerisinde bir hayli değişen ve son olarak Seksenler dizisinde yer alan oyuncu, evlendi ve anne oldu.

BENİ BÖYLE SEV REYHAN'IN SON HALİ

13 Eylül 1984 yılında doğan ve Efe Deprem ile dünyaevine giren Burcu Altın, Beni Böyle Sev'de yıldızı parlayan isimlerden oldu.

Ayşem ve Ömer'in en yakın arkadaşı olan Reyhan'a hayat veren Altın, gerçek hayatta ise güzeller güzeli bir anne...

Kızı ile geçirdiği zamanları sosyal medya hesabından paylaşan Altın'ın yıllar içinde daha çok güzelleştiği görüldü.

2008 yılında Hakan'la Geziyorum programında sunuculuk yapan ve başarılı yapımlarda boy gösteren Altın, Beni Böyle Sev dizisindeki Reyhan karakteri ile hala akıllarda...

İŞTE BURCU ALTIN'IN SON HALİ