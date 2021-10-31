Benim Hayatım'ın Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'da Hayat karakterini kimin oynadığı merak ediliyor. Peki Benim Hayatım'ın Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında?

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım, bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşıyacak olan Benim Hayatım dizisinin başrollerinde Genco Özak, Nilsu Berfin Aktaş ve Savaş Özdemir yer alıyor.

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karekteriyle adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, Benim Hayatım dizisinde 'Hayat Öksüz' karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Benim Hayatım'ın Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın biyografisi...

BENİM HAYATIM HAYAT KARAKTERİ HAKKINDA

Hayat yirmili yaşların başında modacı olmak isteyen hırslı bir genç kızdır. Hayalleri için babasını da peşinden İstanbul’a sürüklemiştir. Asla pes etmeyen inatçı karakteriyle yaşından büyük işler başarmaktadır. Harisoğlu Holding’in düzenlediği yarışmaya katılması hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını değiştirecektir.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı ''Geleceğin Starı'' yarışma programı ile adından söz ettirmiştir.

Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol alan Aktaş, 2019 yılında ''Rastlantı'' adlı filminden sonra ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' adlı dizide yer almıştır.

Şimdilerde ''Benim Hayatım'' dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu, 1,70 m boyunda 52 kg ağırlığındadır.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Gökçe Mollaoğlu, TV Dizisi 2019)

Rastlantı (Sinema Filmi 2019)

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