Berdan Mardini tarzıyla olay yarattı! Kıyafetini gören şaşkınlığını gizleyemedi Berdan Mardini farklı tarzıyla sosyal medyada gündeme oturdu. Tarzıyla dikkat çeken Berdan Mardini verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. İşte o kareler..

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Ünlü şarkıcı Berdan Mardini sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Giydiği farklı kıyafetler ile adından söz ettiren Berdan Mardini son kombiniyle gündeme oturdu.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sıkça magazin gündeminde yer alan Berdan Mardini bu kez kıyafet tercihi ile adından söz ettirdi.

Berdan Mardini'nin çiçek desenli kombini sosyla medyada uzun süre konuşuldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Berdan Mardini'nin Instagram'da 313 bin takipçisi bulunuyor.

44 yaşındaki Berdan Mardini'nin tarzı adeta sosyal medyayı salladı.

İşte Berdan Mardini'nin dikkat çeken tarzı..

Berdan Mardini farklı tarzına gelen yorumların ardından siyah takım elbiseli pozlarını paylaşarak "İllada bunlar mı? Ne diyimki" notunu ekledi.