Berdan Mardini yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı! Kıyafetini gören şaştı kaldı.. Berdan Mardini yeni tarzıyla sosyal medyada gündeme oturdu. Farklı tarzıyla dikkat çeken Berdan Mardini o pozları Instagram hesabından paylaştı. İşte o kareler..

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Ünlü türkücü Berdan Mardini farklı tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman magazin gündeminde yer alan Berdan Mardini bu kez kıyafet tercihi ile gündem oldu.

Instagram hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini'nin yeni tarzı uzun süre konuşuldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Berdan Mardini'nin Instagram'da 315 bin takipçisi bulunuyor.

44 yaşındaki türkücü son Instagram paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İşte Berdan Mardini'nin gündem olan tarzı..