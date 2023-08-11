Berdan Mardini'nin Barbie filmi kombini sosyal medyayı salladı! "Kızım zorla giydirdi" Ünlü türkücü Berdan Mardini, ailesiyle birlikte Barbie filmine gitti. Filme giderken yaptığı kombini sosyal medya hesabından "Kızım zorla giydirdi" notuyla paylaştı. Tarzı kısa sürede gündem oldu.

Son zamanlarda farklı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini, yine kombiniyle gündeme geldi.

Ünlü türkücü çıktığı andan itibaren gişe rekorları kıran Barbie filmine ailesiyle birlikte gitti.

Filme giderken kamera karşısında poz veren Berdan Mardini’nin Barbie filmi kombini sosyal medyayı salladı.

Pembe ayakkabıları olay oldu

Ünlü türkücü beyaz kombinin altına giydiği pembe ayakkabısıyla poz verdi. “Kızım zorla bana pembe ayakkabıları giydirdi” notuyla yayınladı.

Berdan Mardini'nin pembe ayakkabısıyla verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Ünlü türkücü tarzını bir kez daha konuşturdu.