Beren Saat Kenan Doğulu'dan önce bakın gönlünü kime kaptırmış! O isim Güldür Güldür'de kırıp geçiriyor

Beren Saat Kenan Doğulu'dan önce bakın gönlünü kime kaptırmış! O isim Güldür Güldür'de kırıp geçiriyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Beren Saat, eski sevgilisi ile gündeme geldi. Saat'in bir zamanlar Güldür Güldür'ün sempatik oyuncusuyla aşk yaşadığını duyan hayranları şaşıp kaldı.

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter karakteriyle büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu Beren Saat, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Kenan Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Beren Saat, Neflix'te yayınlanan Atiye dizisindeki performansıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Sosyal medyayı çok aktif kullanmayan Saat, zaman zaman eski aşklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Güzel oyuncunun bir dönem Güldür Güldür Show programının sempatik oyuncusuyla aşk yaşadığını duyan hayranları ise şaşıp kalıyor.

ALPER KUL İLE AŞK YAŞADI

Beren Saat, bir dönem Güldür Güldür Show adlı komedi programında hayat verdiği İsmail karakteriyle izleyicileri kırıp geçiren başarılı oyuncu Alper Kul ile aşk yaşadı.

Beren Saat ile Alper Kul, birlikte rol aldıkları Aşka Sürgün dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.

Aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ve sık sık ele ele görüntülenen ikilinin evlenecekleri konuşuluyordu. Ancak ünlü çift, ani bir kararla ilişkilerini sonlandırdı.

Üstelik Alper Kul, 2010 yılında vizyona giren Gecenin Kanatları filminden gelen rol teklifini, eski sevgilisi Beren Saat ile oynamak istemediği için reddetmişti. Kul'u, filmin senaristliğini üstlenen Mahsun Kırmızıgül ikna etmişti.

Başrolü Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'le paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi sayesinde kariyerinin zirvesine çıkan Beren Saat, şimdilerde Kenan Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Alper Kul ise Güldür Güldür Show programında birlikte rol aldığı Aylin Kontante ile evli. İki çocuk babası olan Kul, aile hayatı ile herkese örnek oluyor.