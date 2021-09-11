Beren Saat'in ilk aşkı Efe Güray'ın kardeşi evlendi! Düğünde Kenan Doğulu sahneden inmedi

Beren Saat'in 2004'te trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ın kardeşi Yaman Güray, dün akşam evlendi. Beren Saat ile birlikte düğüne katılan Kenan Doğulu, düğünde sahneye çıktı.

Şimdilerde ''Atiye'' dizisinde rol alan Beren Saat'in 'kahramanım' dediği ilk aşkı Efe Güray, 2004 yılında trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Boşanma eşiğine geldiği Kenan Doğulu ile evliliğine ikinci bir şans veren güzel oyuncu, 19 yaşındayken hayatını kaybeden eski sevgilisinin ailesiyle bağlarını koparmadı.

KENAN DOĞULU PEŞ PEŞE ŞARKI SÖYLEDİ

Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu, dün akşam Ankara'da evlenen Efe'nin diş doktoru olan kardeşi Yaman Güray'ın düğün törenine katıldı.

Gece boyunca sahneden inmeyen Kenan Doğulu, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaman Güray, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaman Güray'ı mutlu gününde yalnız bırakmayan Kenan Doğulu, gelin ve damada sarılarak destek oldu.

Kenan Doğulu'nun, Instagram hesabında Efe Güray ile ilgili paylaşımlar yaşan Beren Saat'e ne tepki verdiği merak ediliyordu. Doğulu'nun düğüne katılması ve Yaman Güray ile samimi halleri dedikodulara son noktayı koydu.

''MORGDA SEVDİĞİM ADAMA BAKARKEN BİRİNCİ HAYATIM BİTTİ''

Beren Saat, Efe Güray'ın kaybını yıllar sonra verdiği bir röportajda, ''Efe benim hayatımın aşkıydı… Onu trafik kazasında kaybettim. Morgta son bir kez görüp ona dokunmak istedim. İlerde 'onu neden son kez öpmedim' diye pişmanlık duyabilirdim. Annem yanımdaydı. Engel olmadı. Orada o morgda, sevdiğim adama bakarken birinci hayatım bitti, şimdi ikinci hayatımdayım. Artık başka biriyim.'' sözleriyle anlatmıştı.