Beren Saat'in son hali olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Beren Saat'in son hali olay oldu! Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Beren Saat, imajını yeniledi. Ünlü oyuncunun yeni imajını gören hayranları, dünya yıldızı Selen Gomez'e benzetti.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterine hayat veren Beren Saat, adını geniş kitlelere duyurdu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'le iyi bir uyum sergileyen Saat, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi ile yeniden hayranlarının karşısına çıktı.

Dizileri dışında Kenan Doğulu ile olan inişli-çıkışlı evliliği ile gündeme gelen Saat, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı dişleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Saat, tarzını yeniledi.

Oyuncunun yeni imajı hayranlarını ikiye bölerken, dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'e benzetildi.

BEREN SAAT - SELENA GOMEZ BENZERLİĞİ

Beren Saat, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. Saat, dünyaca ünlü bir tekstil firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Yeni imajıyla dikkat çeken Saat'e sosyal medya üzerinden, ''Bihter'im yaşasa böyle olurdu'', ''Dişler yapılmış'', ''Asla yaş almıyor'' ve ''Başka biri gibi'' tarzında binlerce yorumlar yapıldı.

Beren Saat, yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'e benzetildi. Beren Saat'in giydiği altın rengi badinin fiyatının ise 13 bin lira olduğu iddia edildi.