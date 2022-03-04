Bergen'i öldüren kocası Halis Serbest yaşıyor mu, hapiste mi? Halis Serbest kaç yıl ceza aldı?

4 Mart itibariyle vizyona giren "Bergen" filmi sonrası, "Acıların Kadını" Bergen'in katili kocası Halis Serbet merak konusu oldu. Peki Halis Serbest kimdir, yaşıyor mu, hapiste mi, ne kadar ceza aldı?

Asıl adı Bergen Sarılmışer olan "Acıların Kadını" lakaplı arabesk müzik sanatçısı Bergen'in hayatı, vizyonda.

Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen filmini izleyenler, Bergen'in kocası ve katili Halis Serbest'i de gündeme taşıdı.

Bergen'in yüzüne kezzap atan Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, yaşıyor mu, hapiste mi gibi sorular, izleyicilerin araştırdığı başlıklar arasına girdi.

Peki Halis Serbest yaşıyor mu, nerede? Bergen'in katili kaç yıl ceza aldı?

Acılarla dolu bir geçmişi olan ve hazin bir sonla hayatını kaybeden Bergen'in katili Halis Serbest hakkında merak edilenler...

HALİS SERBEST KİMDİR?

Halis Serbest, şarkıları ve acılarıyla ünlü arabesk şarkıcısı Bergen'in kocasıydı.

Halis Serbes İzmir'de konser verdiği esnada Bergen'in yüzüne kezzap attırdı.

Bu nedenle Bergen'in bir gözünü kaybetmesine neden olan Halis Serbes, 14 Ağustos 1989 tarihinde Bergen'i Adana'da sıktığı 6 kurşunla öldürmüştür.

BERGEN VE HALİS SERBEST NASIL TANIŞTI?

Şarkıcı Bergen, iş için Ankara'dan sonra Adana'ya gider ve burada Halis Serbest ile tanışır. Çift burada 1982 yılında evlenir.

HALİS SERBEST BERGEN'İ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen’den ailesine yakışmadığını söyleyerek mesleğini bırakmasını istedi.

Bergen bu durumu kabul etsede meslek aşkına karşı koyamayarak sahnelere geri döndü. Bunun üzerine Hali Serbest, Bergen'i boşamak istedi.

Bergen sahnelere dönünce yüzüne kezzap attıran Serbest, şarkıcının 2 gözünü kaybetmesine sebep oldu. Bergen'in sol gözü, daha sonra görme yetisini tekrar kazandı. Bergen, bu olaydan sonra saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapatmak durumunda kaldı.

Halis Serbest, yıllar sonra yaptığı açıklamada eşinin boşanmak istememesi üzerine Bergen'e kezzap attırdığını şu sözlerle anlattı:

"Evet ben yaptırdım, zaten ben azmettirmekten ceza aldım. Benim adamım yaptı. Bir tanıdığım adamımdı. Zaten o kezzap da değildi, ölümdü. Sonradan kezzaba dönüştü."

Halis Serbest, bunun nedeninin ise Bergen'nin boşanmak istememesinin olduğunu söyledi.

HALİS SERBEST HAPİSTE Mİ?

Bergen'in öldüren Halis Serbest cinayetten 12 yıl ceza almış olsa da bu cezanın 7 ayını yatarak tahliye olmuştur.

HALİS SERBEST KAÇ YIL CEZA ALDI?

1982'de Bergen'in yüzüne Halis Serbest’in azmettirmesiyle kezzap atıldı. Bu olayın ardından Halis Serbest iki ay boyunca firari olarak yaşadı ve daha sonra Almanya'da yakalanarak cezaevine girdi.

Bergen'in katili ve kocası Halis Serbes cinayetten 12 yıl ceza aldı.

12 Mart 1992 tarihinde çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 3 ay hüküm giymesine rağmen zaman aşımı, Almanya'da mahkûmiyet süresi gibi "hafifletici sebeplerle" 7 aylık bir mahkûmiyetin ardından serbest bırakıldı.

HALİS SERBEST YAŞIYOR MU?

Bergen'ni öldüren Halis Serbest şu anda Adana'da yaşıyor. Serbest'in tekstil işiyle uğraştığı biliniyor.