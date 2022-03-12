Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun meğer boyu kadar kızı varmış! Paylaşımları nefes kesiyor...

Bergen filminde Bergen'in katiline hayat veren ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı da oyuncu çıktı. Beşikçioğlu'nun neredeyse boyuna ulaşan kızı, duru güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Bergen filmi, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı.

"Acıların Kadını" olarak tanınan arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in yaşam hikayesini konu edinen Bergen filmi, elde ettiği izlenme oranlarıyla tüm zamanların en iyi biyografi filmi açılışına sahip oldu.

1989 yılında eski kocası tarafından vurularak öldürülen Bergen'in yaşamı, Farah Zeynep Abdullah'ın performansı ile izleyicilerle buluşurken Bergen'in katiline ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu hayat verdi.

Gişe rekorları kıran filmde başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Erdal Beşikçioğlu'nun kameralar ardındaki yaşamı merak edildi.

Hakkında araştırma yapanlar, başarılı oyuncunun kızını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BEHZAT Ç İLE ÇIKIŞ YAPTI

1970 yılında Ankara'da dünyaya gelen, aslen Ordu Ünyeli olan Erdal Beşikçioğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Erdal Beşikçioğlu, uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda görev aldı.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekilliği yapan Beşikçioğlu, şimdilerde Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor.

Behzat Ç. dizisiyle sarsılmaz bir üne kavuşan ünlü oyuncu; Çocukluk, Hamlet, 46 Yok Olan, Vali, Leyla ile Mecnun, Kurtlar Vadisi Filistin, Adı Efsane, Kağıt Ev, gibi projelerde rol aldı.

KIZI DA OYUNCU ÇIKTI

Şimdilerde Bergen filmindeki performansıyla adından söz ettiren Erdal Beşikçioğlu özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimlerden...

Erdal Beşikçioğlu, 1991 yılında Elvin Beşikçioğlu ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden Derin ve Ömer adında iki çocukları oldu.

Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi.

Derin Beşikçioğlu, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Bergen filminde de kamera karşısına geçti.

GÜZELLİĞİYLE BEĞENİ TOPLADI

21 yaşındaki Derin Beşikçioğlu, Fransa'da Tiyatro eğitimi alıyor.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Derin Beşikçioğlu, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Beşikçioğlu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Derin Beşikçioğlu'nun Instagram paylaşımları...