Bergüzar Korel 'Leyla'sına' kavuşmak için gün sayıyor: 30 hafta bitti ortak..

3. kez anne olmaya hazırlanan ve kız bebek bekleyen Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ile olan karesini, "Yine, yeniden; 30 haftayı devirdik be ortak!" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Ali ve Han adında iki erkek çocuğu olan Bergüzar Korel, kız annesi olmak için gün sayıyor.

Kızına Leyla ismini vereceğini açıklayan Korel, geçtiğimiz günlerde korona aşısı oldu.

Aşı olmayanlara ve kendisine hamileliği hakkında yapılan yorumlara isyan eden oyuncu, yeni bir paylaşım daha yaptı.

Oyuncunun son yaptığı paylaşım eşi Halit Ergenç ile olurken, fotoğrafı görenler beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

"30 HAFTA BİTTİ ORTAK"

Halit Ergenç ile birlikte poz veren Bergüzar Korel, gönderisine, "Yine, yeniden; 30 haftayı devirdik be ortak!" notunu düştü.

Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftin paylaşımı, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

OLUMSUZ YORUMLARA İSYAN ETTİ

Bergüzar Korel hamileliği hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

"Yolda yürürken hiç tanımadığım insanların 3. bebeğime hamile olduğum için güya kendilerince tatlış ama son derece alaycı yaptıkları yorumlardan hoşlanmıyorum. Ne zaman görsem hamilesin hahaha. Artık durmayı düşünüyor musun?

Bir kız doğuramadın. Normal mi yapacaksın yine? Dördüncü ne zaman? Nasıl vereceksin bu kiloları? Bitmiyor bu cüretkar ve son derece mesafesiz sohbetler…"