Bergüzar Korel yeni imajıyla mest etti! Cesur pozlarını gören dudak ısırıyor! “Kim der ki 3 çocuk annesi”

Bergüzar Korel yeni imajıyla mest etti! Cesur pozlarını gören dudak ısırıyor! “Kim der ki 3 çocuk annesi”

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, imajını değiştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını büyüledi. Gören tanıyamıyor. İşte o iddialı pozlar…

Binbir Gece dizisinde başrol olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, aynı dizideki partneri Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturdu.

Uzun yıllardır mutlu birliktelik yaşayan ünlü oyuncu, 2010 yılında oğlu Ali’yi kucağına alarak anneliği ilk kez tattı.

Daha sonra 2020 yılının mart ayında, ikinci oğlu Han’ı kucağına aldı. Ardından tekrar hamile kaldı.

Son olarak geçtiğimiz yıl kasım ayında kızı Leyla’ya kavuştu. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti örnek aile tablosu taşımaya devam ediyor.

40 yaşındaki güzel oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Özellikle hamilelik dönemlerinde yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görmüştü. O dönem karnı burnunda verdiği cesur pozlarını yayınlamaktan çekinmiyordu.

Magazin dünyasından uzak bir hayat sürdüren Bergüzar Korel uzun zamandır ekranlardan uzak duruyor.

3 çocuk annesi ünlü oyuncu, çocuklarına zaman ayırabilmek için oyunculuğa devam etmiyor. Zamanını çocuklarıyla geçiriyor.

Son olarak uzun bir aradan sonra imaj değişikliği yapan Bergüzar Korel, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Görenler tanıyamadı.

Bergüzar Korel’in yeni imajı kendine hayran bıraktı

Uzun zaman sonra imaj değişikliği yağan ünlü oyuncu, cesur pozlar vererek sosyal medya hesabından yayınladı. Takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun bu değişimi, hayranlarını büyüledi. Saçlarının rengini açması ve kahkül bırakması, çok yakıştırıldı.

40 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi: “Kim der ki 3 çocuk annesi…”