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- Bergüzar Korel'in son halini görenler tanıyamadı! Saçlarına aklar düşmüş..
Bergüzar Korel'in son halini görenler tanıyamadı! Saçlarına aklar düşmüş..
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
- 06.07.2022 - 15:15
Ünlü oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği bulunan Bergüzar Korel'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
3 çocuk annesi Bergüzar Korel doğum dönemlerinde sık sık magazin gündeminde yer almıştı.Ali,Han ve Leyla isminde 3 çocuğu bulunan ünlü ismin son paylaşımı görenleri şaşırttı.
Kendi instagram hesabından paylaştığı hikayeler ile gündeme gelen ünlü oyuncunun saçlarının beyazladığı görüldü.
Sosyal medyada uzun süre konuşulan Bergüzar Korel'e yaşlanmaya başlamışsın yorumları yapılırken oyuncunun hikayesine "Neden saçların beyazlamış Bergüzar" notunu eklemesi dikkatlerden kaçmadı.İşte Bergüzar Korel'in son hali..