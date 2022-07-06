Petrol
104.54
1.72%
Euro
17.5562
0.51%
Dolar
17.2432
1.59%
Altın
976.44
1.41%
Borsa
2389
0.00%
Bitcoin
346.639
4.68%
BTXN Coin
6.59
-1.19%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Bergüzar Korel'in son halini görenler tanıyamadı! Saçlarına aklar düşmüş..

    Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • 06.07.2022 - 15:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bergüzar Korel'in son halini görenler tanıyamadı! Saçlarına aklar düşmüş..

    Ünlü oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği bulunan Bergüzar Korel'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Bergüzar Korel in son halini görenler tanıyamadı! Saçlarına aklar düşmüş.. #1

    3 çocuk annesi Bergüzar Korel doğum dönemlerinde sık sık magazin gündeminde yer almıştı.Ali,Han ve Leyla isminde 3 çocuğu bulunan ünlü ismin son paylaşımı görenleri şaşırttı.

    Bergüzar Korel in son halini görenler tanıyamadı! Saçlarına aklar düşmüş.. #2

    Kendi instagram hesabından paylaştığı hikayeler ile gündeme gelen ünlü oyuncunun saçlarının beyazladığı görüldü.

    Sosyal medyada uzun süre konuşulan Bergüzar Korel'e yaşlanmaya başlamışsın yorumları yapılırken oyuncunun hikayesine "Neden saçların beyazlamış Bergüzar" notunu eklemesi dikkatlerden kaçmadı.İşte Bergüzar Korel'in son hali..

    Bergüzar Korel in son halini görenler tanıyamadı! Saçlarına aklar düşmüş.. #3

    Bergüzar Korel in son halini görenler tanıyamadı! Saçlarına aklar düşmüş.. #4


    İlginizi Çekebilir

    Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü
    3. Sayfa

    Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü

    Bodrum'da bayram yoğunluğu başladı
    Gündem

    Bodrum'da bayram yoğunluğu başladı

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir