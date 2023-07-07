Beril Pozam bornozlu paylaşımıyla mest etti! "Kusursuz güzellik" Yalı Çapkını dizisinde Suna karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Beril Pozam, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor. Son olarak bornozlu pozunu yayınladı, beğeni butonu çöktü.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin Suna’sı Beril Pozam, sosyal medya dünyasında kusursuz bir etki yaratıyor.

Hem oyunculuğu, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı eğlenceli ve samimi fotoğraflarla dikkat çeken Beril Pozam, hayranlarını her seferinde şaşırtmayı başarıyor.

Bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Son paylaşımında bornozlu bir pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, adeta sosyal medyanın beğeni butonunu çökertti!

Güzel oyuncunun iddialı pozu yorum ve beğeni rekoru kırdı. İşte Beril Pozam’ın bornozlu pozu…

Ünlü oyuncunun bu pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı. Sosyal medya kullanıcılarından "Oyunculuğun ve güzelliğin mükemmel", "Çok güzelsin", "Harika sen" gibi yorumlar geldi.