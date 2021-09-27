Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu barıştı mı? Ayrılığın ardından ilk kare

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu barıştı mı? Ayrılığın ardından ilk kare

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu'nun ayrılığı kısa sürdü, ikili yeniden bir araya geldi. Çift önceki akşam, Atan'ın 30. yaş gününde aralarındaki buzları eritti. O anlar, çekilen fotoğraf karesine yansıdı.

Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan bu yazın sürpriz çiftlerinden biri olmuş, ikili evlenme kararı almıştı.

Atan sevgilisine evlilik teklifi ederek tektaşı takarken, kısa bir süre önce ise ikilinin büyük aşkı bitmişti.

Atan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınlarken , Yağcıoğlu ise "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim." dedi.

Bu ayrılık herkesi şaşırtırken, Berk Atan kızı Su ile birlikte poz veren Yağcıoğlu'nun gönderisine, "Selin sen dünyanın en güçlü kadınlarından birisin.

Su çok şanslı, senin gibi bir anneye sahip olduğu için. Senin için her şey bir yana, Su bir yana. Bunu en iyi ben biliyorum" yorumunda bulundu.

Yağcıoğlu ise Atan'a, "Çok duygulandım, teşekkür ederim." şeklinde yanıt verdi.

Tüm bu gelişmelerin ardından kısa bir süre geçerken, ikili aşklarına yeniden bir şans verdi.

BERK ATAN YENİ YAŞINA SELİN İLE BERABER GİRDİ

Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti.

Çift önceki akşam, Atan'ın 30. yaş gününde bir araya geldi.

Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları telefonuyla görüntüledi.