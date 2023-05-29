Berkcan Güven'den dikkat çeken seçim paylaşımı: 'Bundan sonra siyasi hiçbir tweet atmayacağım' Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Berkcan Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Berkcan Güven'in o paylaşımı..

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerin yankısı sürüyor. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan %52.16 oranında oy alarak seçimi kazandı. Erdoğan'ın zaferinin ardından ünlü isimler düşüncelerini dile getirmeye devam ediyor. Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Berkcan Güven twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Berkcan Güven şu ifadelere yer verdi; "Bundan sonra siyasi/ekonomik/toplumsal gündem konularıyla alakalı hiçbir tweet atmayacağım. herhangi bir partiye oy verdi diye birilerine kırgınlık beslemek yok ülkenin kararı bu yönde. bunu kabul edip önümüze bakmak düşer."