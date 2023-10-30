Berna Keklikler cesur sırt dekoltesiyle olay yarattı! 'Yerli Monica Bellucci' Survivor yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Berna Keklikler'in son Instagram pozları takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte o iddialı kareler..

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Survivor programıyla ünlenen ve sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Berna Keklikler Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Berna Keklikler'in her paylaşımı takipçileri tarafından tam not aldı.

Berna Keklikler'in son olarak paylaştığı sırt dekolteli pozlar takipçileri tarafından beğeni topladı.

Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde gurbetçi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasının ardından büyük bir tanınırlık elde etti.

Survivor programı ile televizyonlara çıkan ve ünlenen Berna Keklikler sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

Survivor'ın ardından sosyal medyada popülerliğini artıran Berna Keklikler'in Instagram'da 374 bin takipçisi bulunuyor.

Berna Keklikler son olarak paylaştığı iddialı pozlar ile adından söz ettirdi.

İşte Berna Keklikler'in son paylaşımı..