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- Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli, evli mi?
Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli, evli mi?
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 14:42
Oyuncu Berna Laçin, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.
Açıklamaları ve paylaşımları ile tartışma konusu olan Berna Laçin kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular araştırılıyor.
Sinema, dizi ve tiyatroda birçok yapımda rol almış olan Berna Laçin, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
Peki Berna Laçin kimdir? İşte Berna Laçin hakkında merak edilenler..
BERNA LAÇİN KİMDİR?
20 Ağustos 1970 Yılında askeri pilot baba ve ev hanımı bir annenin tek çocuğu olarak İzmir’de dünyaya geldi.
Konservatuarı kazanınca ailesiyle İstanbul’a yerleşti. Pilot olan babasının, işsiz kalma pahasına erken emekliliğini istemesi Berna Laçin’in bugünkü kariyerinin oluşması yönündeki hayallerine ulaşmasına yardımcı oldu.
Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde okurken oyunculuğun ağır basması sonucu 1988 yılında okuldan ayrılıp Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne giren Laçin, aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu’nda ‘‘Şafak Yıldızları’’ oyunuyla profesyonel hayata geçiş yaptı.
1990 yılında Şehir Tiyatrosu’na girmesinin ardından televizyonla tanışan başarılı sunucu birçok film ve dizide rol aldı, sunuculuk ile gündeme geldi.
1996 yılında sunduğu ‘‘Taksi’’ programıyla televizyon izleyicilerin gönlünde taht kuran ve Kanal D’de ‘‘Çocuktan Al Haberi’’ adlı programın yanı sıra ‘Böyle mi Olacaktı’’ adlı diziyle ekrana gelen Berna Laçin 1995 ve 1996’dan sonra 1997’de de ödül aldı.
2009 Yılın’da 31.uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında da sunuculuk yaptı.
Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada (d.2002) adında bir kızları var.
BERNA LAÇİN DİZİ VE FİLMLERİ
- Bir Kadının Anatomisi 1995
- Kızıl Irmak Kara Koyun 1993
- Koltuk Belası 1990
- TV dizileri
- Gökkuşağı 1995
- İlk Aşk 1997
- Ateş Dansı 1998
- Belalı Baldız 2005
- Bir Dilim Aşk 2004
- Evdeki Yabancı 2000
- Böyle mi Olacaktı 1997
- Seni Yaşatacağım 2002
- Yıldızlar Savaşı 2006
- Sahte Dünyalar 1995
- Yarına Gülümsemek 1991
- Sevdiğim Adam 1990
BERNA LAÇİN TİYATRO OYUNLARI
- Dönme Dolap
- Kadınlar da savaşı yitirdi
- Theope
- Aile Şerefi
- Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
- Vanya Dayı
- Yeni Baştan