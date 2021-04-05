Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli, evli mi?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Berna Laçin'e dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Berna Laçin kimdir? İşte Berna Laçin hakkında bilgiler..

Oyuncu Berna Laçin, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Açıklamaları ve paylaşımları ile tartışma konusu olan Berna Laçin kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular araştırılıyor.

Sinema, dizi ve tiyatroda birçok yapımda rol almış olan Berna Laçin, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Peki Berna Laçin kimdir? İşte Berna Laçin hakkında merak edilenler..

BERNA LAÇİN KİMDİR?

20 Ağustos 1970 Yılında askeri pilot baba ve ev hanımı bir annenin tek çocuğu olarak İzmir’de dünyaya geldi.

Konservatuarı kazanınca ailesiyle İstanbul’a yerleşti. Pilot olan babasının, işsiz kalma pahasına erken emekliliğini istemesi Berna Laçin’in bugünkü kariyerinin oluşması yönündeki hayallerine ulaşmasına yardımcı oldu.

Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde okurken oyunculuğun ağır basması sonucu 1988 yılında okuldan ayrılıp Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne giren Laçin, aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu’nda ‘‘Şafak Yıldızları’’ oyunuyla profesyonel hayata geçiş yaptı.

1990 yılında Şehir Tiyatrosu’na girmesinin ardından televizyonla tanışan başarılı sunucu birçok film ve dizide rol aldı, sunuculuk ile gündeme geldi.

1996 yılında sunduğu ‘‘Taksi’’ programıyla televizyon izleyicilerin gönlünde taht kuran ve Kanal D’de ‘‘Çocuktan Al Haberi’’ adlı programın yanı sıra ‘Böyle mi Olacaktı’’ adlı diziyle ekrana gelen Berna Laçin 1995 ve 1996’dan sonra 1997’de de ödül aldı.

2009 Yılın’da 31.uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında da sunuculuk yaptı.

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada (d.2002) adında bir kızları var.

BERNA LAÇİN DİZİ VE FİLMLERİ

Bir Kadının Anatomisi 1995

Kızıl Irmak Kara Koyun 1993

Koltuk Belası 1990

TV dizileri

Gökkuşağı 1995

İlk Aşk 1997

Ateş Dansı 1998

Belalı Baldız 2005

Bir Dilim Aşk 2004

Evdeki Yabancı 2000

Böyle mi Olacaktı 1997

Seni Yaşatacağım 2002

Yıldızlar Savaşı 2006

Sahte Dünyalar 1995

Yarına Gülümsemek 1991

Sevdiğim Adam 1990

BERNA LAÇİN TİYATRO OYUNLARI