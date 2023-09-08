Beşiktaşlı Cenk Tosun, Melissa Vargas ve Zehra Güneş ile poz verdi! O kare beğeni topladı.. Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızları Melissa Vargas ve Zehra Güneş ile poz verdi. O poz kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım..

ensonhaber.com Milli futbolcu Cenk Tosun, Melissa Vargas ve Zehra Güneş ile bir araya geldi. A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden olan Melissa Vargas ve Zehra Güneş Avrupa Şampiyonası'ndaki performansları ile göz doldurmuştu. Son günlerin en popüler isimleri arasında yer alan Melissa Vargas ve Zehra Güneş sık sık gündem oluyor. Filenin Sultanları'nın iki önemli ismi milli futbolcu Cenk Tosun ile biraraya geldiler. Sosyal medya hesabından Melissa Vargas ve Zehra Güneş ile bir kare paylaşan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun sosyal medyada gündeme geldi. İşte o paylaşım..

Salih Demirgan

Seo Editor

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