Beşiktaşlı Simge Sağın'dan şampiyonluk sonrası Galatasaray ve Icardi paylaşımı! "Aşkın olayım" Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ismi sık sık anılan Simge Sağın, bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ı ve Icardi'yi paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'de bir sezonun daha sonuna gelindi.

Dün akşam Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmanda galip gelerek şampiyonluğu ilan etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar dün akşam sokakları inletti. Galatasaray'a destek paylaşımları gelmeye devam ediyor.

Farkı takımı tutan ünlülerden de Galatasaray için tebrik paylaşımları geliyor. Bu isimlerden biri de Beşiktaşlı Simge Sağın oldu.

'Aşkın Olayım' şarkısıyla Icardi ve Galatasaray'ı paylaştı

Bir dönem Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından tebrik etti.

Arjantinli yıldız futbolcuyu ve Galatasaray'ı etiketleyerek tebriklerini ileten Simge Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısıyla paylaştı.

Simge Sağın paylaşımında "Bir Beşiktaşlı olarak şarkımla bütünleşen Galatasaray taraftarının ve camiasının şampiyonluğunu gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.