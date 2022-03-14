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    Betüş Peri İnci Türkay'ın oğlu Ali'yi gören şok oluyor! 'Londra'da bir delikanlı'

    Sihirli Annem'in "Betüş" rolüyle akıllara kazınan pamuk kalpli perisi İnci Türkay, sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürüyor. Son olarak oğlu Ali'yi paylaşan Türkay, takipçilerini şaşırttı...
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 15:49
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    Betüş Peri İnci Türkay'ın oğlu Ali'yi gören şok oluyor! 'Londra'da bir delikanlı'

    "Hem gerçek hem de peri" şarkısıyla 2000'li yıllarda hayatımıza giren Sihirli Annem, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor.

    İlgiyle izlenen dizinin başrollerinde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat, Defne Joy Foster, Zuhal Topal ve Suat Sungur yer aldı.

    Dizideki "Betüş" karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu İnci Türkay, adeta yıllara meydan okuyor.

    İnci Türkay, şimdilerde ekranlardan oldukça uzak...

    LONDRA'DA YAŞIYOR

    Türkiye'den taşınan oyuncu İnci Türkay, İngiltere'de diksiyon kursları veriyor.

    Uzun zamandır Londra'da hayatına devam eden Türkay, 11 yıldır birlikte olduğu Atilla Saral ile 2019 yılında evlendi.

    Türkay, öncesinde iş insani Ahmet Eroğlu ile evlilik yapmış ve bu evlilikten Ali adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

    Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, hayatını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

    Betüş Peri İnci Türkay ın oğlu Ali yi gören şok oluyor! Londra da bir delikanlı #1

    BETÜŞ PERİNİN OĞLU BÜYÜDÜ

    Oğlu Ali ile geçmiş dönemde çekildiği kapak fotoğraflarını paylaşan Türkay, takipçilerini geçmişe götürdü.

    Türkay'ın bu paylaşımlarının ardından oğlunun şimdiki hali büyük merak konusu oldu.

    Türkay, "Hayatımdaki en iyi proje oğlum, dolayısıyla acele etmiyorum, anneliğin keyfini çıkaracağım" demişti.

    İşte İnci Türkay ve oğlu Ali...

    Betüş Peri İnci Türkay ın oğlu Ali yi gören şok oluyor! Londra da bir delikanlı #2

    Betüş Peri İnci Türkay ın oğlu Ali yi gören şok oluyor! Londra da bir delikanlı #3

    Betüş Peri İnci Türkay ın oğlu Ali yi gören şok oluyor! Londra da bir delikanlı #4

    Betüş Peri İnci Türkay ın oğlu Ali yi gören şok oluyor! Londra da bir delikanlı #5

    Betüş Peri İnci Türkay ın oğlu Ali yi gören şok oluyor! Londra da bir delikanlı #6



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