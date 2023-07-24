Beyaz Show'a katılmıştı! Ukraynalı Barbie Valeria Lukyanova'nın son hali gündem oldu

Başrollerini Ryan Gosling ve Margot Robbie'nin paylaştığı Barbie filmi, vizyona girdi.

Sosyal medyayı alt üst eden Barbie filmi, 7'den 70'de milyonların ilgi odağı oldu.

Bir oyuncaktan çok daha fazlası olan Barbie, özellikle kadınların üzerinde "estetik" algısı oluşturuyor.

Öyle ki, Barbie olabilmek için dünyanın parasını harcayan ve sonunda amacına ulaşan Valeria Lukyanova herkesi şaşkına çevirmişti.

Valeria, Türkiye'ye gelerek Beyaz Show'a da katılmıştı.

Barbie Bebek Valeria

Barbie filmi ile yeniden gündeme gelen Valeria'nın son hali merak konusu oldu.

Pembeler içinde poz veren 37 yaşındaki Ukraynalı model, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"İnsan Barbie" lakaplı Valeria'nın kareleri, bebeği aratmadı.

İşte o pozlar...

Evrimin somut hali! İnsan Barbie Valeria Lukyanova'nın son hali gündem oldu
Evrimin somut hali! İnsan Barbie Valeria Lukyanova'nın son hali gündem oldu
Evrimin somut hali! İnsan Barbie Valeria Lukyanova'nın son hali gündem oldu