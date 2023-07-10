Beyin anevrizması geçirmişti! İşte "Ejderhaların Annesi" Emilia Clarke'ın son hali... Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke, son görüntüsüyle dikkat çekti.

Dünyaya damgasını vuran dizi Game of Thrones, milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Dizide Daenerys Targaryen (Ejderhaların Annesi) karakterini canlandıran İngiliz aktris Emilia Clarke hem güzelliği hem de performansıyla rekor kırdı.

İngiliz oyuncu Emilia Clarke, geçtiğimiz yıllarda beyin anevrizması geçirdi.

36 yaşındaki yıldız sağlık sorunlarıyla mücadelesini geride bırakırken, son görüntüsü merak edildi.

2015 yılının en seksi kadını seçilen Emilia Clarke, her haliyle izleyiciyi büyüledi.

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Son olarak Marvel filminde rol alan Clarke, sosyal medyadan takipçileriyle iletişimi koruyor.

Güzelliğine güzellik katan dünya yıldızı, 28 milyon takipçisiyle birçok anını paylaşıyor.

İşte Game of Thrones'ın Khaleesi'si Emilia Clarke'ın son hali...