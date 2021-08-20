Beyin kanaması geçirmişti! Mesut Akusta kimdir, sağlık durumu nasıl?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta, beyin kanaması geçirdi. Bunun üzerine Mustafa Akusta'nın sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?

TRT 1 ekranlarının MİT destekli Teşkilat dizisinde Mete karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mesut Akusta, 19 Ağustos Perşembe akşamı beyin kanaması geçirdi.

Acil ameliyata alınan 57 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu, sevenleri tarafından merak konusu oldu.

Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama eşi Şafak Özbir Akusta'dan geldi. Peki Mesut Akusta kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte Mesut Akusta'nın sağlık durumu...

MESUT AKUSTA'YA NE OLDU, SAĞLIK DUURMU NASIL?

Teşkilat dizisinin Mete'si usta oyuncu Mesut Akusta, öğle saatlerinde Ankara Çankaya'daki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin haber vermesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akusta, hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Akusta, hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Akusta'nın eşi Şafak Özbir, usta ismin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'''Herkese merhabalar. Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin.''

MESUT AKUSTA KİMDİR?

22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, babasının vefatının ardından ailesiyle birlikte Ankara'da yaşamaya başladı. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da alan usta oyuncu, Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı.

Tiyatroya adımını Ankara'da çocuk oyunları ile atan Mesut Akusta, 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997’de Nezihe Araz'ın kaleme aldığı Cahide oyununda rol aldı. Atları da Vurdular Fehim Paşa Konağı ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 tarihinde kaza geçiren Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştı.

MESUT AKUSTA’NIN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER