Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle büyülüyor! Son haliyle görenleri şok etti..

20 Eylül 2007 ile 2 Nisan 2010 tarihleri arasında FOX TV'de yayınlanan Bez Bebek isimli dizide Yağmur karakterine hayat veren oyuncu Asena Keskinci'nin yıllar içindeki inanılmaz değişimi şaşkınlık yarattı.
Dizideki oyuncuların yıllar içindeki değişimleri zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.
Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'de son haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu ilk olarak 3 yaşındayken 2004 yılında Aliye ve Yadigar isimli dizilerde ekrana çıktı.
Daha sonra Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında ve Bez Bebek isimli dizilerde rol aldı.
Özellikle Bez Bebek dizisindeki rolüyle ünlenen Asena Keskinci'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte Asena Keskinci'nin son hali..