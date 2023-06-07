Bikinili pozlarını paylaştı! Hazar Ergüçlü bikinili pozlarıyla mest etti..

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü yaz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Hazar Ergüçlü'nün o pozları beğeni topladı.
Geçtiğimiz haftalarda 5 yıllık ilişkisini sonlandıran Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubu üyelerinden müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.
1 Ocak 1992 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya gelen 31 yaşındaki oyuncu gerek özel hayatı ile gerekse sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hazar Ergüçlü'nün Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.
Şimdilerde tatil yapan Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile dikkatleri üzerine çekti.
İşte Hazar Ergüçlü'nün bikinili pozları..