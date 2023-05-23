Bikinili pozlarıyla büyüledi! Buçe Buse Kahraman cesur pozlarıyla mest etti.. Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile dikkatleri üzerine çekti. İşte genç oyuncunun o pozları..

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Pelin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Buçe Buse Kahraman sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Buçe Buse Kahraman'ın Instagram'da 791 bin takipçisi bulunuyor. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Buçe Buse Kahraman'ın bu paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Buçe Buse Kahraman, 1 Nisan 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise yıllarında oyunculuk yapmaya karar veren Buçe Buse Kahraman, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Kötü Çocuk isimli filmde rol alarak yaşayan Buçe Buse Kahraman, daha sonra farklı dizilerde rol alarak ekran karşısına çıktı. Başarılı oyuncu son olarak rol aldığı Yalı Çapkını isimli dizideki rolüyle büyük bir tanınırlık elde etti. 27 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile dikkat çekti. İşte Buçe Buse Kahraman'ın son Instagram paylaşımı..