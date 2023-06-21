Bikinili pozlarıyla büyüledi! Şevval Şahin'in cesur pozları instagramı salladı: 'Fiziğin halis mi?' 23 yaşındaki ünlü model Şevval Şahin verdiği cesur pozlar ile sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Şevval Şahin'in son Instagram paylaşımları..

Miss Turkey 2018 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin özel hayatı ve paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile adından sıkça söz ettiriyor.

Instagramda 438 bin takipçisi bulunan 23 yaşındaki güzel model paylaştığı bikinili pozlar ile yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şevval Şahin Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile gündemden düşmüyor.

Aşk hayatı ile de zaman zaman magazin gündemine gelen Şevval Şahin şu sıralar tatil kareleri ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

Şimdilerde tatilde olan Şevval Şahin bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken ünlü modelin son paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Şevval Şahin'in o pozları..