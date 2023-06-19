Bikinili pozlarıyla büyüledi.. Sümeyye Aydoğan'ın cesur pozları Instagramı salladı! Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Melisa karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Sümeyye Aydoğan sosyal medya paylaşımları ile beğeni topladı. İşte genç oyuncunun son Instagram paylaşımı..

Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Foça'da tatil yapan Sümeyye Aydoğan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

2021 yılında Kahraman Babam isimli dizisinde Menekşe rolüyle kamera karşısına geçen Sümeyye Aydoğan daha sonra Geçen Yaz, Sadakatsiz ve Duy Beni gibi dizilerde rol alarak ünlendi.

Oynadığı diziler ile büyük bir şöhret yakalayan genç oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

Instagram'da 1.2 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Sümeyye Aydoğan'ın paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Sümeyye Aydoğan'ın paylaştığı son pozlara takipçilerinden yüzlerce yorum yapıldı. Mavi bikinisi ile verdiği pozları paylaşan Sümeyye Aydoğan'ın bu kareleri kısa sürede gündeme oturdu.

İşte Sümeyye Aydoğan'ın son Instagram paylaşımı..