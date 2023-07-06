Bikinili pozlarıyla dikkat çekti! Burcu Özberk'in cesur tekne pozlarına beğeni yağdı.. Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Burcu Özberk'in tatil pozları..

Ünlü oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareler ile dikkatleri üzerine çekti.

Tatillde olan oyuncu yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

33 yaşında olan Burcu Özberk 11 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Birçok dizide rol alan Burcu Özberk Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Burcu Özberk ilk olarak Muhteşem Yüzyıl isimli dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa adım attı. Ardından Güneşin Kızları, Şahane Damat, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol aldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan başarılı oyuncunun Instagram'da 9.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Burcu Özberk'in son Instagram paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Burcu Özberk'in bikinili pozları